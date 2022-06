Migranti a Messina, sbarco con selfie. Salvini: “telefonini ne abbiamo?”

23 Giugno 2022 16:51

Il leader della Lega: “gli ucraini sono veri profughi, sono ben diversi da coloro che arrivano in Sicilia, Calabria e Puglia”

E’ stata una giornata di maxi sbarchi ieri in riva allo Stretto. Al porto è arrivata la nave “Sea Eye 4” con a bordo 476 migranti, la notizia è stata commentata anche da Matteo Salvini: “‘Naufraghi’ sbarcano a Messina. Telefonini ne abbiamo?”. Il leader della Lega mette in evidenza i selfie delle persone a bordo dell’imbarcazione e arrivati in grande quantità sulle sponde del Sud Italia.

Raggiunto da Rtl 102.5 l’ex ministro dell’Interno ha precisato: “stiamo accogliendo centocinquantamila bimbi e donne dall’Ucraina, questi sono profughi veri in fuga da una guerra vera, ben diversi da quelli che sbarcano a migliaia sulle coste calabresi, pugliesi e siciliane con il telefonino e le scarpette da tennis”.