Messina, Salvatore Totaro ospite della nuova puntata di “Parliamo di Montemare con..”

7 Giugno 2022 22:02

Messina, nella quinta puntata sarà ospite il candidato a Sindaco Salvatore Totaro col quale verrà discusso il tema Montemare, le posizioni del candidato e le sue proposte per villaggi e periferie

Andrà in onda Mercoledì 8 Giugno alle 19 la nuova puntata di “Parliamo di Montemare con..”, il format ideato dal Comitato per il NO a Montemare che si propone di discutere il tema referendario con diversi ospiti, tra cui i candidati a Sindaco. Nella quinta puntata sarà ospite il candidato a Sindaco Salvatore Totaro col quale verrà discusso il tema Montemare, le posizioni del candidato e le sue proposte per villaggi e periferie. Il format è sempre lo stesso: 1 ora di diretta e le domande del Comitato per il NO e del pubblico, le quali potranno essere poste commentando la diretta medesima. Scopo della puntata è rendere chiara la posizione sul tema referendario del candidato alla poltrona più alta di Palazzo Zanca e le relative proposte per rispondere ai problemi ed alle criticità dei villaggi. Sin ora il format ha raggiunto il suo scopo, facendo emergere in maniera chiara le posizioni dei candidati a Sindaco al fine di operare un voto consapevole. “Parliamo di Montemare con…” non è una semplice intervista ma un vero e proprio dialogo tra l’ospite, il Comitato per il NO ed il pubblico, nel tentativo di rompere la barriera imposta da PC e smartphone. Quest’ultima puntata prima delle elezioni e del relativo silenzio elettorale sarà certamente particolare, visto l’avvicinarsi del 12 Giugno. Cosa ne pensa Totaro di Montemare? Cosa voterà? E quali sono le sue proposte? Le risposte a queste domande Mercoledì 8 Giugno alle 19 in diretta sulla pagina Facebook del Comitato per il NO a Montemare.