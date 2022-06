Messina: sabato 4 giugno torna “Il Cinema a Santa Margherita”, le info

2 Giugno 2022 10:00

Anche questo fine settimana in programma le iniziative “Villaggi Protagonisti” nell’ambito degli eventi organizzati a supporto della candidatura nella coalizione csx con di Francesco Greco per la Presidenza della 1a Circoscrizione del Comune di Messina

Il cinema entra a Santa Margherita sabato 4 giugno dalle ore 19:30 nella piazza della Chiesa di Santa Margherita con proiezioni, dibattiti e riflessioni. L’evento, organizzato fra gli altri dalla lista del quartiere “Villaggi Protagonisti” con Francesco Greco candidato Presidente della 1ª Circoscrizione, ospiterà diversi illustri personaggi messinesi fra cui Fabio Schifilliti e Christian Bisceglia, registi che hanno esportato l’arte della nostra terra in tutto il mondo e che presenteranno le loro pellicole “Al di là del mare” e “Agente Matrimoniale”. Bisceglia, rinomato autore dell’horror tutto messinese “Cruel Peter” e designato come assessore nella squadra del candidato sindaco Franco De Domenico, parteciperà inoltre ad un dibattito sulla cultura a Messina, che si terrà fra le due proiezioni in compagnia dal vicesindaco designato Valentina Zafarana (MoVimento 5 Stelle), della candidata al consiglio comunale con la lista “Coalizione Civica” Maria Franzò e di Gaetano Gennaro, consigliere uscente e candidato anche lui al consiglio con la lista del Partito Democratico.

“Il primo quartiere, luogo pieno di arte e di tesori nascosti, deve diventare centro culturale dopo anni di indifferenza da parte di un modo di gestire la cosa pubblica che ha sempre favorito il centro e la zona nord”, sostiene Christian Bisceglia. “Per scrivere una vera strategia cultura bisogna ripartire dai villaggi periferici, dalla visibilità che meritano, dal modo peculiare di fare cultura. L’evento di sabato sarà il primo passo e la manifestazione concreta di come si possa riportare la cultura e il cinema nel loro luogo d’origine: fra la gente, nelle strade”. Le iniziative di “Villaggi Protagonisti” continuano anche Domenica 5 giugno a Santo Stefano Briga in Piazza San Giovanni alle ore 18:30, sarà presente il designato assessore della giunta De Domenico Felice Calabrò, a seguire intrattenimento con le performance musicali in acustico di Gesuè Pagano.