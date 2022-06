Messina, Raffa resta nel M5S: “moderati e liberali se ne sono andati, non mollo mai”

22 Giugno 2022 13:13

Il deputato Angela Raffa fa notare la decisione inversa del collega concittadini Francesco D’Uva: “ora capite perché ogni tanto parlavo di difficoltà e divisioni nel messinese”

“Andiamo avanti insieme, sempre senza arrenderci”. E’ quanto afferma il deputato messinese Angela Raffa che, dopo il terremoto provocato dalla scissione Di Maio-Conte, ha scelto di non abbandonare il Movimento 5 Stelle. “Qualcuno – ammette in un post la grillina – mi ha scritto per chiedermi se io lasciavo il Movimento insieme a Di Maio ed a Francesco D’Uva (che è messinese come me). Voi, che mi conoscete, sapete bene che io sono una che non abbandona mai, che non si arrende, figuratevi se lo faccio nel momento più difficile. Ora capite perché ogni tanto parlavo di difficoltà e divisioni nel messinese e perché i giornali locali parlavano del fatto che io fossi, in parte, isolata rispetto agli altri”.

L’onorevole Raffa spiega il perché coloro che se ne sono andati permettono di fare chiarezza: “tante nostre iniziative a volte venivano bloccate nelle commissioni. Perché certe nostre forti prese di posizione poi venivano ammorbidite in Parlamento. Adesso torniamo a lavorare uniti. Adesso basta frenate e rallentamenti. I moderati e liberali se ne sono andati, noi saremo invece radicali nella nostra onestà (anche intellettuale), inflessibili nei nostri valori. Io vedo questa dolorosa scissione come una grande occasione per riprendere un filo con voi che ci sostenete. E diciamocelo, qui tra noi, che questo filo si era un po’ appannato. Con il presidente Giuseppe Conte adesso abbiamo la possibilità di correre e volare alto. Con il vostro supporto sono sicura che ci riusciremo”.

“Sono molto stanca – conclude quindi il deputato Angela Raffa – . Da ieri mattina sono state ore frenetiche di telefonate ed incontri. Ho dormito poche ore (forse due) ed ora sono in aula dove dalle 9 mi tocca stare a sentire Draghi e gli interventi di alcuni colleghi che mi stanno facendo venire il diabete per le sdolcinerie che gli rivolgono… adesso ha finito Maria Elena Boschi. Con la mente invece sono già da voi sul territorio a spiegarvi cosa è successo, a programmare il da farsi. Ci aspetta tanto lavoro e lo faremo insieme”.