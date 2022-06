Messina: punto informativo di ATM di Piazza Cairoli, sarà pronto entro giugno

21 Giugno 2022 15:15

Messina: gli esiti positivi del sopralluogo odierno, effettuato da Atm, hanno confermato il cronoprogramma previsto nel progetto

Entro la fine della prossima settimana saranno conclusi i lavori di ristrutturazione del chiosco di Piazza Cairoli a Messina destinato a diventare un punto informativo di ATM e un presidio della Polizia Municipale. Gli esiti positivi del sopralluogo odierno, effettuato dall’azienda, hanno confermato il cronoprogramma previsto nel progetto, mentre nei prossimi giorni verranno conclusi i lavori dell’impianto di video sorveglianza e installati gli arredi. L’area è stata consegnata alla ditta incaricata di effettuare i lavori lo scorso 23 maggio e da allora si sono svolte tutte le attività necessarie per portare a nuova luce un punto di ritrovo storico per tutti i messinesi. La postazione permetterà anche di acquistare biglietti e abbonamenti e avrà un’attenzione particolare ai turisti che vorranno utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere i punti di interesse cittadini.

“Crediamo che nell’arco di poche settimane la struttura sarà pienamente operativa e diventerà uno degli info point strategici per ATM, vista la posizione privilegiata nel pieno centro cittadino a due passi dalla fermata del tram più amata dai nostri viaggiatori”, dichiara il presidente Giuseppe Campagna.