Messina, tutto pronto per la festa di Sant’Antonio: il programma degli eventi

10 Giugno 2022 23:30

Solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Messina, previsti dal 12 al 16 giugno: il programma

Di seguito il programma delle festività in onore di Sant’Antonio di Padova a Messina, previste dal 12 al 16 giugno. Domenica 12 giugno, Vigilia della Festa di S. Antonio, alle ore 19,30 primo appuntamento con la Rassegna Musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto Omaggio a S. Antonio con le soprano Giulia Greco e Sarah Ricca e al pianoforte Stefania La Manna, a cura del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina.

Lunedì 13 giugno Festa di S. Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana di Messina, come ogni anno giungeranno migliaia di devoti del Santo Taumaturgo, e per molti sarà l’occasione per rendere omaggio alla sacra effige miracolosa di S. Antonio, fatta realizzare ed intronizzare da S. Annibale nell’abside del suo Santuario. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani che giungeranno sono state programmate 9 Sante Messe durante tutto l’arco della giornata, a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Nel cortile antoniano sarà posizionato un mega schermo per favorire in sicurezza la partecipazione dei pellegrini. Inoltre i devoti potranno, già, ammirare nel cortile il Carro Trionfale del Santo. Alle ore 19,00 l’Arcivescovo di Messina celebrerà la solenne S. Messa. Come da tradizione verrà distribuito il pane di S. Antonio ad ogni santa messa, e sarà possibile l’offerta dei gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. La Basilica di S. Antonio rimarrà aperta tutta la giornata del 13 giugno dalle ore 6,30 sino alle ore 22. La giornata si concluderà alle 20.30 con la banda musicale.

Martedì 14 e mercoledì 15 giugno alle ore 19,30 altri due appuntamenti con la Rassegna musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto per fisarmonica, clarinetto, pianoforte e due Soprano Ucraine, ospiti del Conservatorio Corelli. Ed infine otto giovani che suoneranno con il sax: soprano, contralto, tenore e baritono. Giovedì 16 giugno ore 19,30 è il grande giorno della Processione con il CARRO TRIONFALE del Santo per le vie della città. Subito dopo la processione inizierà una Notte dedicata agli artisti di strada e musica dal vivo che animerà le vie adiacenti il Santuario sino alle ore 24. Sicuramente vivremo una notte di gioia e di speranza per tanti messinesi e non, che ringraziano il Santo di Padova, per la ripresa delle tradizioni religiose dopo la pandemia.