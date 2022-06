Messina: decisione a sorpresa del magistrato Bonanzinga, assegnato il premio di maggioranza alla coalizione di De Luca-Basile

29 Giugno 2022 20:25

Messina: il magistrato Corrado Bonanzinga ha assegnato alla coalizione Basile-De Luca- Germanà

Finalmente si arriva alla conclusione (a meno di sorprese) di una vicenda assurda con un finale a sorpresa: il magistrato Corrado Bonanzinga ha assegnato alla coalizione a sostegno del sindaco di Messina, Federico Basile, il premio di maggioranza grazie al 45,1% dei voti ottenuti dalle sole liste che hanno superato lo sbarramento del 5%. Una decisione che porterà a polemiche e forse a vari ribaltoni se qualcuno decide di fare ricorso ai tribunali amministrativi. Domani, invece, avverrà proclamazione dei consiglieri comunali eletti.

Gli eletti:

Lista “Basile sindaco”

Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Alessandro De Leo, Giuseppe Busà, Rosaria Di Ciuccio, Antonia Feminò, Cosimo Oteri, Carlotta Previti, Nello Pergolizzi, Dafne Musolino, Giulia Restuccia, Alessandra Calafiore.

Lista “Con De Luca”

Cateno De Luca, Raffaele Rinaldo, Emilia Rotondo, Salvatore Papa, Margherita Milazzo, Raimondo Morteliti.

Lista “Prima l’Italia”

Mirko Cantello, Amalia Centofanti, Giuseppe Villari.

Candidato sindaco non eletto

Maurizio Croce

Lista “Ora Sicilia”

Federica Vaccarino, Giandomenico La Fauci, Dario Zante.

Lista “Fratelli d’Italia”

Dario Carbone, Libero Gioveni, Pasquale Currò.

Lista “Forza Italia”

Nicoletta D’Angelo

“Partito Democratico”

Felice Calabro, Antonella Russo.

Lista “De Domenico Sindaco”

Concetta Buonocore, Giovanni Caruso.

Messina, “Prima L’Italia”: “Sindaco e maggioranza compatti lavoreranno per la città”

“La legge è legge e va applicata, non può essere interpretata”. A dirlo, commentando il risultato finale dello spoglio delle liste per il Consiglio comunale sono il leader messinese di Prima L’Italia, Nino Germanà e la commissaria Daniela Bruno. “Eravamo certi fin dal primo minuto che avremmo avuto il premio di maggioranza – continuano – siamo felici di aver contribuito, insieme a tutta la nostra squadra, a dare alla città il migliore sindaco in assoluto. La città adesso avrà un sindaco ed una maggioranza solida per lavorare su un progetto serio per cambiare il volto della città”.