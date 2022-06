Messina, al via la mostra fotografica “Mexico” dei fotografi Paolo e Alessio Giocondo | FOTO

10 Giugno 2022 18:28

Dall’11 al 15 giugno, presso la Galleria “Spazioquattro” di Messina, verrà allestita la mostra fotografica “Mexico” a cura dei fotografi Paolo e Alessio Giocondo

Si concluderà con la mostra fotografica “Mexico”, il percorso espositivo della Galleria “Spazioquattro”, che dal 16 giugno chiuderà per le ferie estive. I fotografi Paolo Giocondo e Alessio Giocondo, zio e nipote, entrambi fotografi, reduci da un viaggio di 10 giorni nella penisola dello Yucatàn, nel Messico meridionale, inaugureranno sabato 11 maggio una mostra dal taglio particolarmente turistico, in linea con il periodo di vacanze. Per Paolo Giocondo, affacciarsi al mondo della fotografia è stata la pura conseguenza della sua passione per i viaggi che ha avuto la fortuna di poter realizzare in giro per il mondo.

Nato a Messina, da più di trent’anni vive e lavora a Ginevra. Ha diverse passioni; lo sci, la fotografia (realizzata anche con il drone) e i viaggi, che organizza in modo meticoloso. E’ stato in Canada, Stati Uniti, New York, Singapore, Bali, Dubai, Lisbona, Hawaii, Norvegia, Stoccolma, Berlino, Amsterdam e molte altri stati e città. Alessio Giocondo solo da qualche anno si è appassionato alle riprese con drone e GoPro360, che sono divenuti strumenti sempre presenti nel suo zaino da viaggio. É stato in Polonia, Marocco, Belgio, Germania, per un anno a vissuto a Lampedusa. Nato a Messina, da tre anni vive e lavora a Firenze, dove si sta appassionando all’arte contemporanea.

Saranno diciotto le foto esposte che, non potranno certo rappresentare tutte le caratteristiche del Messico, ma certamente ci potranno incuriosire e farci conoscere alcuni aspetti di quel territorio lontano. La mostra, allestita nei locali di via Ghibellina 120, si concluderà mercoledì 15 giugno con orari 17.00 – 20.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30.