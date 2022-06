Messina, Atm in lutto: si è spento Lillo Galeani

6 Giugno 2022 10:49

L’uomo ha lottato a lungo contro una grave malattia

Messina si stringe nel dolore per la morte di Lillo Galeani. L’uomo si è spento nei giorni scorsi dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La triste notizia è stata comunicata da Atm, che ha dedicato un post di condoglianze ai familiari. “Lo ringraziamo per il suo lavoro e per la gentilezza che riservava a tutti noi”, si legge nella nota.