Messina, fedeli in lutto: è morto il diacono Mimmo Parisi

20 Giugno 2022 13:00

I funerali si terranno alle 16 di domani martedì 21 giugno presso la parrocchia di Santa Maria Delle Grazie

E’ di queste ore la triste notizia per molti fedeli di Bordonaro e Minissale, a Messina. E’ morto ieri, infatti, il diacono Mimmo Parisi, conosciuto come persona umile, docile, che ha sempre servito il Signore di cui era un innamorato. “Caro Mimmo, grazie per la tua testimonianza e la tua amicizia. Adesso, insieme a Costantino, contemplate il volto del Padre che avete servito e testimoniato con la vostra vita”, si legge nella nota della Parrocchia Stella Maris.

“Dopo tante sofferenze dovute alla sua malattia si è spento ed è tornato tra le braccia del Padre, persona buona che ha preso su di sé la croce della sofferenza e ne ha fatto il suo cammino di vita. Il suo motto era “alla grande” ed è così che ha sempre vissuto la sua vita”. E’ la nota di cordoglio della comunità di Bordonaro, che si unisce al dolore della famiglia per la grave dipartita. Domani alle ore 19,00 nella parrocchia di Santa Maria Delle Grazie ci sarà una Veglia di preghiera. I funerali si terranno alle 16 di domani martedì 21 giugno, sempre nello stesso luogo.