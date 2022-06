Messina, è morto il Prof. La Torre: era archeologo famoso a livello internazionale

13 Giugno 2022 00:00

Promotore di numerosi progetti di scavo in diverse località siciliane, calabresi ed estere; insegnava Archeologia Classica presso l’Università di Messina

Si apprende in queste ore della scomparsa del Prof. Gioacchino Francesco La Torre, venuto a mancare ieri 12 giugno. Professore Ordinario di Archeologia Classica presso l’Università di Messina, Co-Direttore della missione di scavo greco-italiana a Skotoussa in Tessaglia dal 2014 con la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Promotore di numerosi progetti di scavo in diverse località siciliane, calabresi ed estere. Si ricordano gli scavi di Licata, Tripi, Patti, Temesa, Sofiana, Blanda Julia-Tortora, oltre la già citata Skotoussa.

Professore attento e molto amato dai suoi studenti e numerosi tesisti: “Mi ha seguito nel mio lavoro per la tesi con pazienza e precisione, accompagnandomi perfino a Lipari”, ricorda Morgana Mazzù – Ana Sicilia. Anche l’Associazione Nazionale Archeologi, tramite una nota, si unisce ai familiari e alla comunità scientifica in questo momento di dolore.