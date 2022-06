1 Giugno 2022 18:30

Messina, il M5S: “da Meloni ennesimo intollerabile attacco al Reddito di Cittadinanza. Chi pontifica dai palchi non conosce le difficoltà quotidiane di milioni di famiglie”

“Questa mattina dal palco di Piazza Cairoli a Messina, Giorgia Meloni ha lanciato l’ennesimo intollerabile attacco al Reddito di Cittadinanza. È inaccettabile che chi, come Giorgia Meloni, vive da decenni solo di politica e percepisce da anni lauti stipendi, si permetta di attaccare le fasce più deboli del Paese che, prima del Reddito di Cittadinanza, non riuscivano neppure a mettere un piatto caldo a tavola. Chi pontifica dai palchi, forse, non conosce la realtà e le difficoltà che vivono quotidianamente milioni di famiglie italiane. La verità è che, grazie a questa misura, abbiamo finalmente realizzato una rete di protezione sociale in favore di milioni di italiani che vivevano in condizioni di disagio economico”, così in una nota i parlamentari messinesi nazionali e regionali del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Antonio De Luca e Valentina Zafarana. “Il Reddito ha rappresentato una vera e propria ancora di salvezza, soprattutto durante i mesi più duri della pandemia e continua a salvaguardare le fasce più deboli della nostra società. Sono inaccettabili anche le continue strumentalizzazioni e l’ingiusta narrazione alimentate da mesi da Giorgia Meloni che, anche oggi, ha definito il Reddito di cittadinanza uno ‘strumento diseducativo’ per i giovani perché darebbe loro lo stimolo a rimanere a casa sul divano piuttosto che lavorare. Una bufala bella e buona smentita dai dati. Piuttosto, se si vuole contribuire a migliorare la vita degli italiani è necessario garantire loro condizioni lavorative migliori e dignitose e, in questa direzione, è imprescindibile approvare il salario minimo che rappresenta un’altra battaglia di equità sociale. Siamo stanchi di sentir dire da alcuni politicanti che i nostri giovani sono fannulloni, che preferiscono stare seduti sul divano a far nulla piuttosto che lavorare. La verità è che, in Italia, ancor oggi, migliaia di lavoratori percepiscono salari da fame, dai 3 ai 5 euro l’ora. Una situazione inaccettabile. Giorgia Meloni, prima di attaccare, dovrebbe sapere che oltre il 45% dei beneficiari del Reddito di cittadinanza è costituito dai ‘lavoratori poveri’, cioè da persone che un lavoro ce l’hanno, ma ricevono uno stipendio inadeguato che non permette loro di vivere dignitosamente. Non si tratta, quindi, di fannulloni ma di oltre 830 mila lavoratrici e lavoratori italiani. Per questo motivo, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo depositato al Senato il disegno di legge per l’introduzione del salario minimo orario, a prima firma di Nunzia Catalfo, con cui si potrebbe garantire ai lavoratori italiani un salario dignitoso. Ora tocca alle altre forze politiche rispondere al nostro appello, per ridare finalmente dignità alle lavoratrici e ai lavoratori italiani. Aspettiamo una risposta anche da Giorgia Meloni”, conclude la nota.