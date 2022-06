8 Giugno 2022 12:20

Parte dallo Stretto il piano di sviluppo dell’intermediario finanziario specializzato in cqs Messina, MCE Finance apre polo finanziario interprovinciale e cerca 30 nuovi collaboratori. Grazie all’accordo con Axe Capital inaugura domani il nuovo hub di Messina e Caltanissetta. In arrivo prestiti alle famiglie per 60 milioni e 30 nuove occasioni per collaboratori finanziari

Un plafond di 60 milioni di euro in prestiti con cessione del quinto dello stipendio e la ricerca di 30 nuove figure professionali nell’area di Messina e Caltanissetta. È quanto prevede l’apertura del primo hub di MCE Finance. Grazie all’accordo con Axe Capital srl, l’intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto inaugurerà domani alle ore 18.00, in via Garibaldi 132, la prima sede interprovinciale destinata allo sviluppo di una rete di agenti licenziatari sul territorio regionale.

“L’apertura del nuovo punto operativo di Via Garibaldi a Messina è contemporaneamente tappa importante per rinsaldare un rapporto con un territorio a cui siamo fortemente legati, nonché il punto di inizio di una partnership forte con un operatore importante come Axe Capital srl, con il quale possiamo costruire progetti importanti di sviluppo e di supporto alla nostra clientela attuale e futura, grazie alla loro organizzazione già radicata, alla quale il matrimonio con MCE Finance porterà occasione di crescita e rafforzamento, con un impatto forte anche in termini occupazionali e professionali”, spiega Francesco Gifuni, Direttore commerciale di MCE Finance.

L’impatto occupazionale e i finanziamenti alle famiglie

La nuova sede andrà ad aggiungersi alle agenzie già presenti a Catania, Palermo e Siracusa. E si propone di portare entro la fine dell’anno la rete vendita di MCE Finance delle province di Messina e Caltanissetta a 50 collaboratori attivi, con un aumento di 30 risorse sul territorio. Il piano di sviluppo si sostanzierà, da un lato, in un intervento di rebranding per le agenzie del gruppo già esistenti e, dall’altro, nella creazione del nuovo polo intorno alla sede che verrà inaugurata domani. Per finanziare i progetti e i sogni delle famiglie l’intermediario finanziario ha inoltre deliberato di stanziare 60 milioni di euro di prestiti entro la fine del 2024. “Il nostro piano di sviluppo è un’occasione importante per il nostro territorio, oltre che per noi stessi, perché offre la possibilità di costruire un percorso di crescita professionale a tante persone che già lavorano con noi o che desiderano intraprendere una nuova carriera nel mondo dei servizi finanziari”, afferma da Carmelo Migliore, Amministratore di Axe Capital s.r.l.

La centralità della Sicilia nella crescita di MCE Finance e nel credito al consumo in Italia

La scelta della città sullo Stretto come sede del primo hub interprovinciale in Italia conferma l’importanza della Sicilia nel progetto di crescita avviato a ottobre 2021 da MCE Finance. La regione, del resto, riveste da sempre un ruolo centrale nel settore della cessione del quinto dello stipendio e si colloca al quarto posto per le erogazioni di credito al consumo in Italia, con un’incidenza pari all’8%, dietro la Lombardia (18,8%), Lazio (11,6%), Emilia Romagna (8,3%). Con un punteggio pari al Piemonte e di poco superiore alla Campania (7,9%), secondo i dati Assofin del 2020.

Prosegue l’impegno di MCE Finance per la ricerca contro il cancro

Nel corso dell’inaugurazione, MCE Finance sottoscriverà un nuovo accordo con la Sbarro Health Research Organization (SHRO), organizzazione specializzata nella ricerca su cancro, diabete e malattie cardiovascolari fondata a Filadelfia dal professor Antonio Giordano e attiva in Italia attraverso collaborazioni prestigiose. In linea con la collaborazione avviata lo scorso 1° aprile, la società stanzierà 20.000 euro per una borsa di studio. “Con SHRO esiste una piena identità di obiettivi di lungo periodo. Per questo motivo abbiamo deciso di dar vita ad una borsa di studio MCE Finance, destinata a finanziare un periodo di studio presso il centro ricerca di Filadelfia a favore di ricercatori meridionali, consapevoli che la ricerca è l’arma migliore che abbiamo per combattere la battaglia contro i tumori”, annuncia l’Amministratore Delegato di MCE Finance Vincenzo Giacomini.