Messina, le novità sulla viabilità a Torre Faro dal 20 giugno all’11 settembre

30 Giugno 2022 10:42

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale relativa a modifiche ed integrazioni dei provvedimenti viabili a Torre Faro limitatamente al periodo 20 Giugno–11 Settembre 2022

In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 143 di venerdì 24 avente per oggetto le modifiche e le integrazioni alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 132 del 7 giugno scorso relativa ai provvedimenti viabili a Torre Faro limitatamente al periodo 20 giugno – 11 settembre 2022, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto provvedimenti viari. Nello specifico l’ordinanza n. 777 di ieri, mercoledì 29, prevede di adeguare i segnali verticali di area pedonale e quelli di direzione obbligatoria posti alle intersezioni di via Cariddi con via Palazzo e di via Rando con via Torre, aggiungendo l’iscrizione “venerdì, sabato e domenica”;

collocare la segnaletica verticale di inizio area pedonale, con pannello integrativo riguardanti le deroghe e i periodi di vigenza (venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 2 del giorno successivo), all’intersezione della via Lanterna con via Fortino e di fine area pedonale all’intersezione della via Fortino con via Barresi (ex via Biasini); collocare transenne mobili munite di catarifrangenti in corrispondenza dei varchi di accesso alle aree pedonali limitatamente al periodo di vigenza (venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 2 del giorno successivo); istituire la direzione obbligatoria diritto nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 2 e le direzioni consentite diritto e destra negli altri periodi all’intersezione della via Lanterna con la via Fortino; realizzare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale di sosta riservata ai veicoli dei soli residenti nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando; istituire il divieto di sosta con zona rimozione (h 24) in entrambi i lati della via Barresi (ex via Biasini) per agevolare il transito del bus-navetta dell’ATM spa e collocare quindi il segnale verticale composito con la scritta “ambo i lati” e realizzare la zebratura sul lato ovest della via Torre all’intersezione con la via Barresi per indicare specificatamente il divieto di sosta. Sono revocate tutte le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente provvedimento.