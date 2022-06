Messina, La Fauci a StrettoWeb: “amministrazione De Luca negativa. Il Ponte una grande opportunità di sviluppo”

4 Giugno 2022 09:00

Messina, La Fauci a StrettoWeb: “amministrazione De Luca negativa. Un sindaco che non è capace di dialogare con il Consiglio non è un buon primo cittadino”

E’ Consigliere Comunale uscente, capogruppo della lista Ora Sicilia e Presidente dell’VIII Commissione Statuto e Affari Istituzionali, Giandomenico La Fauci, ai microfoni di StrettoWeb ci illustra la propria posizione sull’amministrazione De Luca, Ponte sullo Stretto, periferie.

Cosa l’ha convinta a scendere nuovamente in campo in questa tornata elettorale?

“Credo che il mio percorso politico non sia terminato. Sono convinto di aver dato molto alla mia comunità, ma che il lavoro sia ancora tanto. Un lavoro interrotto dalla volontà di un ex sindaco che ha preferito pensare alla sua carriera politica che a Messina”.

Come giudica l’amministrazione De Luca?

“Negativa. Sono stati anni di dissidi profondo e continui. Un sindaco che non è capace di dialogare con il Consiglio non è un buon primo cittadino. De Luca era convinto di essere un sovrano, ma la democrazia è un’altra cosa”.

Quale punti programmatici ha sottoposto alla sua coalizione?

“L’attenzione massima per le periferie. Messina è una città enorme, troppe zone sono state dimenticate in questi anni, creando una divisione sociale inaccettabile. Poi, la sicurezza del territorio, su questo tema non c’è persona migliore di Maurizio Croce come sindaco”.

Il cittadino perché dovrebbe votare per Giandomenico La Fauci?

“Perché sono Giandomenico, lo stesso ragazzo nato e cresciuto nel villaggio di San Michele. Sono una persona trasparente e che ha sempre messo la comunità davanti a tutto”.

Cosa pensa del Ponte sullo Stretto?

“Credo sia una grande possibilità per lo sviluppo economico della nostra regione. Un passaggio fisso che crei un corridoio europeo sul Mediterraneo non può non rappresentare un’opportunità di rilancio economico e lavorativo”.