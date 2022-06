Messina, grave incidente sulla A18: motrice si schianta in galleria, traffico paralizzato

29 Giugno 2022 17:16

Sulla A18 Messina-Catania, in entrambe le direzioni, traffico bloccato per lo schianto di un tir contro il muro di una galleria

Un altro grave incidente si è verificato sulla A18 Messina-Catania. La motrice di un tir, per cause ancora da definire, ha sbattuto contro la parete di una galleria all’altezza di Briga, in un tratto dell’autostrada in cui vige il doppio senso di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, il traffico è invece paralizzato e si viaggia a velocità molto ridotta con automobilisti che sono rimasti imbottigliati su entrambe le corsie. Qualcuno è andato incontro anche ad una fila di un’ora.

Al momento, per cercare di decongestionare il traffico, si stanno dirottando le macchine che viaggiano in direzione Catania verso l’uscita di Tremestieri, per poi farle rientrare in autostrada dal casello di Roccalumera.