Messina, incendio sulla SS 116: traffico interrotto

27 Giugno 2022 11:09

Le fiamme sono divampate accanto alla carreggiata della strada

Disagi per viaggiatori e pendolari in transito stamane lungo la Strada Statale 116, “Randazzo-Capo d’Orlando”, a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate all’altezza del chilometro 41,150, nei pressi di Sinagra, in provincia di Messina. Il tratto è stato chiuso al traffico. L’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe adiacente alla stradale.

Presenti sul posto squadre dell’Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco al fine di ripristinare appena possibile la circolazione.