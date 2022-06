Messina: il Sindaco Metropolitano Basile incontra le organizzazioni sindacali

29 Giugno 2022 18:35

Messina: incontro di lavoro tra il Sindaco Metropolitano Federico Basile e le organizzazioni sindacali di Palazzo dei Leoni

Proficuo incontro di lavoro tra il Sindaco Metropolitano Federico Basile e le organizzazioni sindacali di Palazzo dei Leoni. I rappresentanti sindacali Piero Fotia per il CSA, Francesco Fucile per la CGIL e Giovanni Risitano per la CISL hanno esposto al dott. Basile le principali ragioni di conflittualità tra l’Amministrazione di Palazzo dei Leoni ed il personale, problematiche che a volte si protraggono in modo immotivato ed incomprensibile per anni con un atteggiamento di totale chiusura:

– Mancato avvio della selezione PEO 2021;

– Riconoscimento PEO per gli ex contrattisti e per il personale di ruolo;

– Aumento delle ore settimanali per il personale ex contrattista;

Il Sindaco metropolitano ha in via preliminare ricordato che nella Città metropolitana vi sono in atto una serie di problematiche economiche e di vincoli legate all’essere priva di bilancio. Problematiche che si spera siano in via di risoluzione: il nuovo Sindaco metropolitano ha, come primo atto, provveduto alla approvazione delle proposta di bilancio che dovrà ora essere approvato dalla Conferenza metropolitana, ovvero dalla assemblea di tutti i Comuni della provincia. Il dott. Basile nel dichiarare la propria disponibilità a risolvere i problemi, per quanto di sua competenza, e a dare il necessario input di indirizzo politico agli uffici, ha espresso l’esigenza di approfondimento di alcune problematiche. La riunione viene quindi aggiornata a lunedì 4 luglio alle ore 11,00 alla presenza del Segretario generale e della Dirigenza dell’Ente.