Messina: gli incontri istituzionali di oggi del Sindaco Basile

29 Giugno 2022 17:23

Messina: il Sindaco Federico Basile si è recato stamani in visita all’Arcivescovado per incontrare S.E.R. Mons. Giovanni Accolla

Il Sindaco Federico Basile si è recato stamani in visita all’Arcivescovado per incontrare S.E.R. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela. Nel corso del confronto sono stati discussi numerosi argomenti caratterizzati da una reciproca condivisione. “Abbiamo trattato i temi della nostra città relativi alla solidarietà, alla povertà, al lavoro ed ai problemi in generale della nostra comunità – ha evidenziato il Sindaco. Siamo certi che una buona sinergia e la collaborazione tra Istituzioni ed Enti possa aiutare ad una crescita collettiva e rappresenti un punto di riferimento sicuro e costante per la cittadinanza e le componenti della società civile. Abbiamo parlato anche della nostra attività di supporto per le Processioni e della macchina organizzativa per la Vara ed i Giganti, appuntamenti storici di Messina che segnano la ripartenza dopo gli anni di black-out per il Covid”. Le visite del Sindaco Basile sono proseguite in mattinata dal Comandante del Nucleo supporto logistico della Marina Militare CV Giancarlo Lauria e a seguire dal Direttore dell’Arsenale Militare CV Marco Ferroni. Il Sindaco Basile ha espresso “il proprio compiacimento per la Marina Militare, una delle Forze Armate che nella molteplicità dei suoi compiti e del suo ruolo contribuisce con spirito di sacrificio e professionalità al prestigio dell’Italia in ambito internazionale”. Il Primo cittadino ha poi descritto l’Arsenale come “una struttura storica risalente al 1860 ed espressione di un simbolo del territorio di Messina sia sotto l’aspetto lavorativo che dell’identità culturale cittadina”. In entrambe le visite Basile ha auspicato la prosecuzione di una sempre più proficua ed attenta attività interistituzionale”. Nel pomeriggio incontro del Sindaco col Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Tafaro su vari temi, compreso quello della Campagna antincendio 2022.