Germanà: “Cateno ha governato bene e Messina voleva continuità, ce lo aspettavamo” | VIDEO

Messina, Germanà: “non abbiamo sbagliato candidato. Alleanza alle regionali? Lasciateci godere la vittoria”

Federico Basile è il nuovo sindaco di Messina, con un risultato straordinario: unico partito a sostenere Basile era la Lega di Salvini, che in base ai primi dati è anche il partito più votato in città con più del 17% dei consensi. Raggiante il deputato Nino Germanà: “Cateno ha governato bene e Messina voleva continuità, ci aspettavamo un risultato così”. “Una cosa è evidente, non abbiamo sbagliato candidato, Federico è la persona giusta. Alleanza alle regionali? Lasciateci godere la vittoria“, conclude.

Nino Germanà ha avuto il coraggio, in sede di trattative, rompere con il Centro/Destra per traghettare Prima l’Italia (la lista della Lega al Sud) con Federico Basile e Sicilia Vera.