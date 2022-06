Messina, gattino resta intrappolato in una macchina: “salvato dai nostri angeli”

2 Giugno 2022 08:39

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Messina che hanno recuperato un gatto rimasto bloccato nel motore di una Smart

Per trovare rifugio dal sole e primo caldo d’estate, mettendosi al riparo dai pericoli della città, ha cercato rifugio in una smart parcheggiata, finendo poi per restare intrappolato nel vano motore. Un gatto di pochi mesi è stato salvato nel pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco di Messina. Nel giro di pochi minuti i soccorritori hanno tirato fuori l’animale, restituito ad una donna che se ne stava prendendo cura.

“Un encomio speciale ai nostri Vigili del Fuoco, che sono accorsi a salvare una randagina rimasta intrappolata dentro la mia Smart”, ha scritto la cittadina messinese sui social.