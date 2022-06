Messina, Flc Cgil: “stato di agitazione al reparto di ginecologia”

29 Giugno 2022 11:29

Flc Cgil: “abbiamo dichiarato lo stato di agitazione presso il Reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico ‘G. Martino’ di Messina per la grave carenza di personale dirigente”

“Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione presso il Reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico ‘G. Martino’ di Messina per la grave carenza di personale dirigente”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Messina, Pietro Patti. “Con una nota del 25 giugno scorso – spiega – abbiamo chiesto al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria, dott. Giampiero Bonaccorsi, di porre rimedio a questa situazione. Ad oggi, tuttavia, il personale in servizio è costretto ad un carico di lavoro decisamente maggiore rispetto a quello previsto dal contratto, mentre non si riesce a garantire la copertura dei turni”. “La situazione purtroppo – conclude Patti – rischia di aggravarsi ulteriormente nel periodo estivo, per la giusta concessione delle ferie al personale. Ribadiamo pertanto la necessità di intervenire al più presto, per tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare il buon funzionamento del reparto”.