Messina: sono 192 mila gli elettori per le elezioni comunali ed il Referendum Montemare

11 Giugno 2022 15:40

Domani, domenica 12, si voterà dalle ore 7 alle 23, per le Consultazioni Elettorali e Referendarie 2022. Per le Elezioni Amministrative di Messina e il Referendum Montemare gli elettori sono 192.072, di cui 90.982 uomini e 101.090 donne; per i cinque Referendum nazionali invece gli elettori sono 179.508, di cui 84.429 uomini e 95.079 donne. Come da consuetudine, nel corso della votazione, si procederà alla rilevazione dell’affluenza degli elettori alle urne. In particolare domani la rilevazione sarà effettuata alle ore 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio dei cinque Referendum nazionali. Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di lunedì 13 relativamente, nell’ordine, all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Presidenti di Circoscrizione e dei Consigli Circoscrizionali, per poi completare con lo scrutinio del Referendum Montemare.