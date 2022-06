Messina, dopo la “lupa” nello Stretto tornano le navi da crociera: migliaia di turisti in città

28 Giugno 2022 14:54

La MSC Seaview e i due eleganti velieri Sea Cloud e Star Clipper hanno attraccato nella mattinata di oggi al porto di Messina

Anche oggi il fronte banchina del porto di Messina regala spettacolo: sono sbarcate in queste ore tre navi da crociera in porto, dalla nuovissima MSC Seaview ai due eleganti velieri Sea Cloud e Star Clipper. Secondo i dati trasmessi dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, è di 6000 il numero totale delle persone a bordo. Tra questi sicuramente in migliaia ne hanno approfittato per un giro in città o per spostarsi nelle località turistiche della provincia con i mezzi di trasporto messi a disposizione.

Dopo la giornata di ieri, quindi in cui si è manifestata la “lupa” dello Stretto (cosi è chiamata la nebbia che si forma per lo scorrimento di masse d’aria calda sulla superficie marina molto più fredda), possono tornare ad attraccare anche le crociere. Nella mattinata di ieri le operazioni erano state impedite per la Celebrity Constellation e la Norwegian Escape. Pure in quel caso, erano circa 6000 le persone in transito fra crocieristi ed equipaggi.