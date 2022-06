11 Giugno 2022 11:30

La disposizione sarà valida dalle ore 12 di domani, domenica 12, sino alle 6 di martedì 14

Dalle ore 12 di domani, domenica 12, sino alle 6 di martedì 14, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in via Trento, antistante i locali di pertinenza del Tribunale di Messina al numero civico 2H, per un tratto di 30 metri. La limitazione viaria è stata disposta per consentire le operazioni di scarico dei plichi elettorali, in occasione delle Consultazioni Elettorali e Referendarie 2022.