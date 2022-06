Messina, De Luca annuncia: “abbiamo il 40% come liste. Per Basile scatta il premio di maggioranza”

15 Giugno 2022 20:04

Messina, De Luca in una conferenza stampa a Palermo con Basile è raggiante: “abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi”

E’ un Cateno De Luca raggiante quello che si presenta in conferenza stampa a Palermo per analizzare il voto di Messina e per discutere del suo sogno di diventare il “Sindaco di Sicilia”. “Ora farò il presidente del Consiglio comunale per qualche mese, prima di diventare sindaco di Sicilia il 6 novembre”, afferma l’ex sindaco che continua “per tre anni e mezzo ho governato senza consiglieri comunali perchè le mie liste non superarono lo sbarramento. Adesso la situazione è diversa e la soglia del 40% è stata raggiunta e avremo il premio di maggioranza“.

“Messina è stato un laboratorio politico in vista delle elezioni regionali e nazionali”, chiarisce De Luca che si scaglia contro “i leader di centrodestra e centrosinistra che erano venuti in riva allo Stretto per mettermi in difficoltà ma invece hanno fatto il mio gioco”