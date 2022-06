Messina, De Luca: “basta paragoni con Basile, da qui parte l’avventura alla conquista della Sicilia”

20 Giugno 2022 09:46

De Luca: “Messina sia il nostro comitato elettorale, da Messina parte la nostra avventura alla conquista della Sicilia”

Ultimo giorno di festeggiamenti per Federico Basile, neo sindaco di Messina. A Piazza Unione Europea, Basile festeggia i suoi 45 anni con le parole di Cateno De Luca: “lui è la parte migliore di me. Basta fare paragoni. Io ero una cosa, Federico è un’altra. Con la sua competenza, con il suo metodo, con le sue caratteristiche. Ai messinesi dico: amate il vostro sindaco”. E ancora: “questa è una rivoluzione e non tutti lo hanno capito. Adesso dico un’ultima cosa: Messina sia il nostro comitato elettorale, da Messina parte la nostra avventura alla conquista della Sicilia. Messinesi popolo di liberazione”.

Un altro passaggio De Luca lo dedica alla giunta: “che sia chiaro a tutti gli assessori. Non perché hanno fatto bene nei miei 4 anni devono sentirsi arrivati. Con Federico sono stato chiaro e abbiamo individuato un periodo di sei mesi, direi sino a fine anno, per capire se gli assessori hanno capito il suo metodo. Altrimenti saranno sostituiti. Quindi devono lavorare come e più di prima”, conclude.