Messina, De Luca: “mio padre non voterà per la prima volta in vita sua”

12 Giugno 2022 12:23

Il padre di Cateno De Luca è privo di forze non può recarsi alle urne per votare: l’appello del sindaco uscente ai cittadini

“Papà voleva andare a votare… Mio padre ha sempre votato ma questa volta, per la prima volta nella sua vita, non riesce a farlo perché stamattina è privo di forze”. E’ quanto scrive sui social il sindaco uscente di Messina, Cateno De Luca. Il messaggio è indirizzato ai concittadini, affinché più persone possano recarsi alle urne ed esprimere il proprio democratico pensiero. “Gli ho detto che il prossimo novembre potrà andare a votare per me e contribuire ad eleggere Cateno De Luca sindaco di Sicilia. “Ti porterò io personalmente a votare caro papà …”. Andate a votare voi che potete farlo…”, prosegue il candidato presidente alle prossime Regionali in Sicilia.

“Votare è un diritto/dovere che serve a sconfiggere le mafie e le lobby e riscattare i nostri territori. Chi non vota non ha alcun diritto di lamentarsi perché quando ha potuto farlo non ha impugnato la matita per dire basta al governo della banda bassotti politica”, conclude De Luca che già questa mattina aveva denunciato alcune irregolarità e spiegato le difficoltà degli anziani di votare su 8 schede (Comune, Circoscrizioni, 5 quesiti Referendum Giustizia e Referendum Montemare: “mia madre neppure ci vede da un occhio, chi è in difficoltà chieda al presidente di seggio soltanto le schede per le Comunali”.