Messina, De Domenico conclude la campagna elettorale: “mi fido dei messinesi, il sogno diventerà realtà”

10 Giugno 2022 23:06

Franco De Domenico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, ha chiuso la campagna elettorale dal palco del Centro Multiculturale Officina

“Siamo partiti da lontano. Ci hanno attaccato, pensavano di dividerci, ci hanno unito ancora di più. Non hanno capito che la nostra non è un’alleanza di potere ma di servizio. Abbiamo costruito questa alleanza sulle idee e i progetti per fare diventare Messina una città moderna, bella, accogliente, davvero Metropolitana. Abbiamo girato tutti gli angoli della città. Non ci ha fermato nemmeno il covid e nemmeno la pioggia”. Così Franco De Domenico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, ha chiuso la campagna elettorale dal palco del Centro Multiculturale Officina, insieme agli assessori designati e ai candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni di tutte le liste che lo sostengono.

“Abbiamo una squadra di candidati fortissimi formata da donne e uomini straordinarie, che hanno sposato questo progetto di sviluppo che guarda al futuro e anche agli ultimi: la Messina che vogliamo non lascia indietro nessuno. Siamo stati insieme in questa campagna elettorale. Sono nate amicizie, ci siamo fidati l’uno degli altri. Siamo persone credibili, che si parlano con gli occhi. Più cittadini incontriamo e più abbiamo la conferma che sempre di più sceglieranno Franco De Domenico sindaco! Io mi fido di Messina e mi fido dei messinesi, perché tutti insieme possiamo farcela. Un antico proverbio dice: Se sogni da solo resta un sogno, ma se sogniamo insieme diventa realtà!”, conclude De Domenico.