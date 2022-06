Messina, “tanto oramai sei…” di Vasco Rossi: le immagini più belle del concerto

18 Giugno 2022 11:55

Le foto e i video di un concerto da record, quello di Vasco Rossi a Messina il 18 giugno 2022

“Ma dove vai, ma dove vai, tanto oramai…”, sei di Vasco Rossi. Che grande festa ieri a Messina per il concerto di Vasco Rossi, un’invasione di fan provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria ha partecipato all’evento organizzato allo stadio Franco Scoglio. Fantastica esibizione di fronte ad oltre 40mila spettatori (è record in Sicilia!) per una serata indimenticabile. Tantissimi i video che circolano sui social e testimoniano la festa andata in scena: la pandemia ha fermato i concerti per troppo tempo, da come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo gli italiani avevano grande voglia di tornare a cantare e ballare in un live.

Presenti tanti giovanissimi, ma anche la “vecchia guardia” dei fan e intere famiglie. Cinquemila i messinesi presenti, poi sostenitori giunti da tutta Italia per assistere all’evento siciliano dell’anno. E lo stadio non si è “rilassato” un solo secondo. I fan hanno continuato a cantare a squarciagola , “C’è chi dice no”, “Rewind”, “Eh già”, “Albachiara”, “Sally”, “Stupendo”, “Anima fragile”, “Siamo solo noi”, “Vita spericolata”, tra le altre. E la chiusura? “Albachiara”, con lo stadio intero in piedi a celebrare un artista intramontabile della musica italiana. A corredo dell’articolo le foto e i video della serata magica.