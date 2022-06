Messina, “ho sempre sognato di vivere in un posto così”: il tramonto visto da Capo d’Orlando conquista Piero Armenti (“Il mio viaggio a New York”)

22 Giugno 2022 14:44

Le immagini della costa messinese visualizzate sul web dai tantissimi utenti che seguono la pagina “Il mio viaggio a New York”

“Ho sempre sognato di avere una villa con accesso diretto al mare, e qui lo ha trovata”. E’ quanto afferma Piero Armenti, noto giornalista e gestore della pagina “Il mio viaggio a New York” (seguita da milioni di utenti sui social). Il proprietario dell’unico tour operator italiano attivo nella “Grande Mela” ha preso ieri il traghetto da Villa San Giovanni per raggiungere la Sicilia, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza con la famiglia. Poco fa, nell’ultimo video pubblicato su Facevook, il bel tuffo nel mare a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, sulla costa da cui si vedono le Isole Eolie.

“Il mare è bellissimo, la spiaggia di ciottoli così non ci si sporca. Posso andare in canoa e guardare un tramonto spettacolare. L’acqua è limpidissima, sembra di vivere un sogno. Un senso di pace e di tranquillità”, prosegue Armanti. “Non ci sono parole”, confermano i familiari, che sponsorizzano così la località messinese, mostrata in questo modo a tantissimi utenti del web.