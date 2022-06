Messina, Pnrr, Ponte, bilancio: la “palla” passa agli elettori, si decide il futuro della città

11 Giugno 2022 00:00

Messina, si è conclusa una dura e lunga campagna elettorale: adesso la “palla” passa agli elettori

E’ stata una lunga e dura campagna elettorale partita sostanzialmente in Febbraio, quando Cateno De Luca ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da sindaco di Messina. Le trattative tra i vari partiti hanno determinato una situazione di sostanziale divisione negli schieramenti classici: con Federico Basile, erede del già sindaco De Luca, anche la Lega di Germanà (sotto il simbolo di Prima l’Italia), nel Centro/Destra la scelta è caduta su Maurizio Croce, il Centro/Sinistra, in un’inedita alleanza Pd, Sinistra, accorintiani e grillini, ha puntato su Franco De Domenico, mentre la Sinistra radicale ha candidato Gino Sturniolo, ambientalista e attivista No Ponte. Candidato a sindaco anche il dott. Salvatore Totaro, definito da molti pazienti “angelo custode”, perché anche durante i mesi più duri della pandemia non si è mai rifiutato di effettuare le visite a domicilio.

Si fronteggiamo visioni diverse di città ed interpretazione dei grandi temi come il Pnrr, il Ponte, l’annosa questione del bilancio e dello sviluppo dell’Area tra Scilla e Cariddi.

Adesso la “palla” passa agli elettori, i quali devono decidere chi li guiderà per i prossimi 5 anni ed a quale visione si vogliono affidare per il rilancio e lo sviluppo della città. Scelta difficile e forse non definitiva alla luce delle elezioni regionali del prossimo autunno, ma di certo un passaggio cruciale.

Buon voto a tutti!