Messina: presentata a Palazzo Zanca la Campagna antincendio 2022

29 Giugno 2022 14:31

Illustrate le attività di prevenzione incendi a Messina, le norme comportamentali da tenere e le relative attività previste dal Piano comunale d’emergenza, nell’ambito della Campagna di Prevenzione Incendi 2022

Presente l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, nel corso di una conferenza stampa, sono state illustrate oggi le attività di prevenzione incendi a Messina, le norme comportamentali da tenere e le relative attività previste dal Piano comunale d’emergenza, nell’ambito della Campagna di Prevenzione Incendi 2022. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’esperto di Protezione Civile Antonio Rizzo, il Dirigente del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana Bruno Manfrè, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Tafaro, il Responsabile dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina Giovanni Cavallaro e rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

“Partiamo dal presupposto che maggiori controlli sul territorio generano una minore incidenza di incendi e su questo presupposto è fondamentale oggi – ha dichiarato l’Assessore Minutoli – fare il punto sulle attività programmate per contrastare il rischio di incendi nell’area messinese ed in particolare sulle misure di prevenzione adottate contro gli incendi boschivi e di interfaccia, sull’ordinanza comunale n. 45 del 23 maggio 2021, con decorrenza dall’1 giugno al 30 settembre 2022, sulle norme comportamentali per la popolazione da tenere in situazione di rischio incendi e sui numeri utili di emergenza da attivare per un tempestivo intervento del personale specializzato sul luogo dell’incendio. La stipula di una convenzione tra Protezione Civile regionale, Corpo Forestale e Vigili del fuoco consente – come è stato precisato nel corso degli interventi in conferenza stampa – l’utilizzo di maggiori mezzi e risorse in fase di intervento sul posto, ma anche a livello preventivo con controlli più accurati sul territorio. Lo spirito di collaborazione tra Enti ed Istituzioni e conseguenzialmente uno snellimento nelle procedure di intervento permetterà che le attività si svolgano nella maniera più tempestiva ed accurata possibile”.

Per segnalare un incendio, ricevere informazioni o assistenza alla popolazione, in caso di necessità, i cittadini possono utilizzare il numero della Centrale di Polizia Municipale (090-771000), del Servizio comunale di Protezione Civile – DCPC (090-22866), oppure il numero unico delle emergenze 112, della Forestale 1515 e dei Vigili del fuoco 115, in modo tale che le autorità competenti possano avviare immediatamente le operazioni di spegnimento.