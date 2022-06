Messina, Brigandì a StrettoWeb: “Sì al Ponte. Porterebbe turismo e lavoro”

6 Giugno 2022 09:10

Messina, Brigandì a StrettoWeb: “spero che il messinese capisca il progetto del Meridionalismo che lo stratega De Luca vuole portare avanti. Io credo in De Luca Sindaco dei Siciliani”

Alessadrò Brigandì, detto Briga, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, allenatore di volley e massaggiatore sportivo, è tornato a Messina dopo 21 anni in giro per l’Italia e per l’Europa, è candidato nella lista “Con De Luca con Basile Sindaco”. Briga è presidente dell’associazione @isamupubbirazzu e fautore della raccolta forme contro il deposito GNL di Pistunina. Ai microfoni di StrettoWeb ha illustrato la propria posizione sull’amministrazione De Luca, Ponte sullo Stretto e referendum.

Cosa l’ha convinta a scendere in campo in questa tornata elettorale?

“Sono stato contattato direttamente dall’On .Cateno De Luca invitandomi a candidarmi nella sua lista riconoscendo l’operato della mia associazione di volontariato #isamupubbirazzu che si è occupata di pulizia strade e spiaggia e verde pubblico. Durante il periodo covid abbiamo aiutato i meno fortunati. Per tutti noi volontari è stato un bel riconoscimento. Occuparsi del sociale per certi versi è anche fare politica ed in prima persona ho deciso di scendere in campo per portare avanti attraverso la continuità dell’amministrazione Basile il programma già in atto”.

Come giudica l’amministrazione De Luca?

“Qualsiasi persona che ha fatto la mia stessa esperienza, ovvero vivere e lavorare al Nord per tanti anni, tornando a Messina nota un cambiamento abissale sotto tutti i punti di vista. Spero che il messinese capisca il progetto del Meridionalismo che lo stratega De Luca vuole portare avanti. Io credo in De Luca Sindaco dei Siciliani; sarebbe un primo passo importante per il meridionalismo e per allontanare tutti coloro che di Messina e della Sicilia ne hanno fatto solo interessi personali”.

Quale punti programmatici ha sottoposto alla sua coalizione?

“Io esigo , come tutti noi messinesi l’affaccio al mare, arricchire la città di spazi verdi, sfruttare impianti sportivi anche e soprattutto per società che si occupano di giovani, sfruttare pensionati nel sociale attraverso associazionismo, rendere una città unica senza sud centro e nord, sfruttare la nostra cultura, storia, tradizioni”.

Il cittadino perché dovrebbe votare per Lei?

“Il cittadino che mi conosce e che ha visto il mio operato e quello dei miei volontari non ha bisogno di nessuna spiegazione. Chi non mi conosce vada a visitare la pagina della nostra associazione @isamupubbirazzu. Io, rispetto a qualcun altro i fatti li ho già compiuti, non ho niente da promettere, ho solo un progetto, la continuità della mia associazione che sposa al 100% la continuità del programma di Basile Sindaco di Messina, De Luca Presidente della Regione e il Meridionalismo”.

Cosa pensa del Ponte sullo Stretto?

“Ripeto ho girato per 21 anni Italia ed Europa e per me il Ponte sullo Stretto è Si. Se non vogliamo più vedere gente come me che per lavorare deve andare al Nord o vedere una città sempre più sprofondare dobbiamo scommettere su questo progetto. Immaginate quanto turismo, lavoro e tutto l’indotto commerciale. Per me, ripeto, è SI”.

Referendum sulla giustizia, qual è la sua posizione?

“Mi creda sono da giorni che mi faccio questa domanda, ma chi più dei costituzionalisti, gli esperti dalla magistratura potrebbe e dovrebbe trovare la giusta risposta?”.