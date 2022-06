Messina, Basile presente alla manifestazione “Vele dello Stretto 2022″

20 Giugno 2022 15:49

Messina: il Sindaco Basile e l’Assessore Caruso presenti alla manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela”

È stata una festa di atleti e di vele quella che, nella giornata di ieri, domenica 19, ha animato lo Stretto e la Passeggiata a Mare per la grande Regata “Vele dello Stretto 2022”, cui hanno preso parte il Sindaco Federico Basile e l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, organizzata da Assonautica provinciale di Messina presieduta da Santi Ilacqua, in collaborazione con la Camera di Commercio. La premiazione dei vincitori si è svolta al village “Vele dello Stretto” animato da Studio54 Network che ha intervistato il Sindaco e l’Assessore Caruso con l’obiettivo di far conoscere il territorio e i programmi che verranno messi in atto dalla Giunta comunale appena insidiatasi. Circa 300 gli atleti che hanno partecipato alla grande regata colmando lo Stretto di vele, tra barche d’altura, derive, optimist, laser, catamarani, sunfish e windsurf per un totale di 129 barche. La premiazione si è tenuta nell’arena della Passeggiata a Mare alla presenza del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, del segretario generale Paola Sabella, dell’assessore alle politiche culturali del Comune di Messina Enzo Caruso e da Salvatore Ingegneri, in rappresentanza del presidente dell’ATM, sponsor dell’evento. L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Messina, la Marina del Nettuno che ha ospitato le barche partecipanti, la Polizia Di Stato che ha garantivo la sicurezza anche con la presenza delle moto d’acqua, ed ancora la Marina Militare, l’Azienda Trasporti Messina, Messina Servizi Bene Comune, l’EAR Teatro di Messina, l’Università degli Studi di Messina, l’Istituto Nautico Caio Duilio e l’Istituto di Istruzione Superiore Antonello.