Messina, Bartolo al fianco del Centro/Sinistra: “con De Domenico per tornare alla politica di servizio per i cittadini”

4 Giugno 2022 16:24

Messina, il candidato sindaco: “sono i valori che ci hanno spinto a scendere in campo e attorno ai quali stiamo trovando sempre più amici e amiche che vogliono il cambiamento”

“Sono qui – ha detto Pietro Bartolo, europarlamentare Pd, oggi a Messina – per dare il mio sostegno a Franco De Domenico, alla lista del Partito democratico e al disegno progressista per la città di Messina, una città ricca di potenzialità soffocate e tradite da politiche populiste, volte al consenso immediato, in perenne clima di campagna elettorale, ma non certo ad uno sviluppo radicato e duraturo. Messina ha una peculiarità dataci dal Cielo, con una visione ampia, mediterranea che dall’Europa è ponte con l’Africa. De Domenico è la persona che può ridare alla città il valore e il ruolo che merita. Ha visione, competenza e ha riunito intorno a sé una squadra di persone semplici, ma straordinarie e piene di buona volontà, che vedono la politica come servizio: un’arte nobile, non quella del potere e del guadagno”.

“Sto facendo campagna elettorale al fianco di tanti candidati progressisti in queste settimane in varie parti della Sicilia e d’Italia – aggiunge Bartolo – perché credo che queste amministrative siano fondamentali per il nostro futuro. Le politiche europee per la ripresa e la resilienza, i fondi del Pnrr per la Next generation Eu, sono un’occasione che non può andare sprecata. Serve una classe dirigente capace e senza scheletri nell’armadio.

E ai messinesi dico: avete due strumenti potentissimi che sono una matita e una croce da mettere sulla scheda elettorale. Dovete farlo in tanti e in tanti fare una scelta. La scelta migliore è Franco De Domenico, gli uomini e le donne della sua squadra e dentro le liste della coalizione”.

Franco De Domenico ha aggiunto: “Sono questi i nostri valori, quelli che ha ricordato Pietro, quelli per i quali abbiamo scelto di scendere in campo. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze, supportate dall’aiuto di tanti amici e amiche che ogni giorno aumentano e crescono di numero per sostenere la voglia di cambiamento”.