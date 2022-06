Messina: Avis organizza il weekend della donazione | INFO

2 Giugno 2022 08:18

Messina: dopo due giorni di stop, l’AVIS riapre la propria sede per accogliere donatori volontari, già iscritti all’Associazione o nuovi

Il prossimo fine settimana la sede dell’AVIS di Messina resterà aperta dalle 7 alle 11 per accogliere donatori volontari. Oggi e domani, invece, la struttura di via Ghibellina n°150 resterà chiusa in occasione della festa della Repubblica e quella della patrona della città, la Madonna della Lettera. Il Weekend della Donazione, che si terrà nei giorni 4 e 5 giugno, è stato pensato per far fronte all’emergenza data dalla carenza di sangue nella città dello Stretto.

Sabato e domenica la sede di via Ghibellina al numero 150 sarà fruibile dalle ore 7 alle ore 11. Per maggiori informazioni gli utenti possono contattare l’Associazione chiamando il numero 090-674521, selezionando l’interno 601.