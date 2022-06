Messina, D’Uva: “grazie a noi l’Autorità portuale dello Stretto, evitato scippo” | VIDEO

8 Giugno 2022 19:24

Messina, D’Uva: “quattro anni terrificanti per la nostra città, ma noi ci siamo adoperati in altri sedi per ottenere risultati”

Ultimi botti di campagna elettorale prima della chiusura della campagna elettorale tra due giorni. E’ un Francesco D’Uva scatenato nel suo intervento in Piazza Europa a Messina, prima dell’arrivo di Giuseppe Conte. “Sono stati quattro anni terribili in cui l’amministrazione comunale guidata da Cateno De Luca ha fatto poco o nulla. Noi, con tutti i nostri colleghi, invece ci siamo adoperati per portare risultati alla nostra città: abbiamo, ad esempio, evitato lo scippo di Messina sotto Gioia Tauro, grazie a noi si è creata l’autorità portuale dello Stretto. Ce l’abbiamo messa tutta anche a strutturare la legge sul risanamento”, conclude. In basso il VIDEO completo dell’intervento del deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva.