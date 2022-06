Messina: auto priva di copertura assicurativa, si dichiara vittima di truffa ma viene sanzionato

9 Giugno 2022 06:45

Nel corso dei controlli la polizza assicurativa è risultata inesistente ed il veicolo non in regola con la revisione periodica

È stato il personale in servizio al corpo di guardia del comando della Polizia Metropolitana di Messina di via don Orione ad accorgersi che tra gli spazi esterni, riservati ai veicoli di servizio della Polizia Metropolitana di Messina, vi era parcheggiata un’auto priva di copertura assicurativa.

All’arrivo del conducente gli operatori, coordinati sul posto dal comandante Daniele Lo Presti e dai neo vicecomandanti Alessandro Munnia e Pietro Fotia, procedevano al controllo dei documenti ed accertavano che la polizza assicurativa risultava inesistente, disponendone il sequestro.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’automobilista, il certificato assicurativo gli sarebbe stato rilasciato da un soggetto spacciatosi per assicuratore e nei confronti del quale sono state avviate le dovute indagini.

Tuttavia al conducente è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, in quanto l’autovettura è risultata già sospesa dalla circolazione per mancata revisione ministeriale, accertata dalla Polizia di Stato nello scorso mese di maggio.