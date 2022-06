Elezioni comunali Messina, Angela Raffa si complimenta con Basile: “tocca imparare da nostri errori”

13 Giugno 2022 19:16

Angela Raffa si congratula con il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, poi si ferma a riflettere sull’esito del voto

“Complimenti a Federico Basile nuovo sindaco della città di Messina. Anche se parziali, i risultati sono oramai chiari. Gli ho già telefonato per le dovute congratulazioni, manifestandogli anche la mia disponibilità, ferme le differenze politiche e di appartenenza, a lavorare in sinergia per il bene di Messina. Numerosi sono i dossier aperti, sia comunali che sul territorio metropolitano (ex provincia). Rivolgo un grande ringraziamento a Franco De Domenico. Non si è risparmiato e nonostante il ritardo accumulato, ha condotto una campagna generosa e con raro impegno. L’ho chiamato per ringraziarlo personalmente.

Dopo le elezioni che hanno visto prevalere Accorinti nel 2013 e De Luca nel 2018, ancora una volta vince un progetto slegato dalle forze politiche tradizionali e che si presenta ai cittadini con grande anticipo. Prendiamone atto, i cittadini hanno sempre ragione. Dovremmo imparare la lezione. E’ questa la differenza: mentre Basile, ed i suoi assessori scelti già mesi prima, erano tra i cittadini, noi eravamo chiusi in riunioni riservate tra equilibri e bilancini.

Mesi di tempo persi per scegliere il nome del candidato. Le elezioni si vincono tra le persone. Io non credo che i cittadini abbiamo scelto De Luca rispetto ad altri. Io credo che per mesi tra Federico Basile ed il ‘nessun nome’ che gli altri proponevano, giustamente i cittadini hanno scelto l’unico progetto che hanno avuto modo di conoscere per tempo, confrontandosi ed incontrando più volte coloro chiamati a realizzarlo.

Le elezioni non si vincono negli ultimi giorni, ed era evidente che per noi era una sfida in salita. Al di là delle approfondite riflessioni che tutti dobbiamo fare e che auspico vengano fatte. Io sono però positiva. Sappiamo bene che le amministrative sono il nostro tallone di Achille. Dopo un periodo molto travagliato per noi del Movimento 5 Stelle, con una lunga reggenza di Vito Crimi lasciando i territori senza responsabili e referenti, adesso siamo ripartiti. Stiamo costruendo strutture locali, tanti candidati giovani, persone sane e motivate che credono nel nostro progetto. Una risposta dei cittadini che, non solo in occasione delle visite di Giuseppe Conte, ha manifestato grande interesse per il nuovo Movimento 5 Stelle.

Sono tutti segnali positivi, un ottimo punto di partenza per questi sei mesi che ci porteranno alle regionali prima e alle politiche il prossimo anno. Io credo che ci sono tutte le condizioni per risalire nei sondaggi e spiegare il nostro nuovo progetto del Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte”. Così in una nota il deputato del M5S Angela Raffa.