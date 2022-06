Messina: al via l’abbonamento speciale estivo di ATM

24 Giugno 2022 13:23

Messina: dal 1° luglio attiva l’abbonamento speciale per i mesi estivi che al costo di 35 euro permette di usufruire di tutti i mezzi fino al 20 settembre

Con l’avvento della bella stagione ATM S.p.A. viene incontro ai cittadini e dal 1° luglio attiva l’abbonamento speciale per i mesi estivi che al costo di 35 euro permette di usufruire di tutti i mezzi fino al 20 settembre, rendendo ancora più conveniente quanto già sperimentato lo scorso anno, quando l’iniziativa è partita il 15 luglio. L’abbonamento sarà acquistabile sia nelle biglietterie di ATM che tramite l’app ATM MovUp e le applicazioni dei nostri partner DropTicket e MyCicero. Con l’implementazione delle corse di bus e tram spostarsi da e verso i lidi cittadini è ancora più comodo; e con questa iniziativa al costo di un abbonamento mensile è possibile usufruire dei mezzi per quasi 3 mesi, con un risparmio notevole.

L’abbonamento è valido per tutte le linee, compresi tram e shuttle. La linea 1 shuttle 100 ha una frequenza media di 15 minuti nei giorni feriali e di 30 minuti nei giorni festivi, e permette di raggiungere in tutta comodità sia il lungomare di Santa Margherita che la litoranea nord fino a Torre Faro con le fermate del bus a due passi dall’accesso alle spiagge e ai lidi più frequentati. Inoltre, con l’inserimento di 13 nuove corse della linea 1 nel pomeriggio dei giorni festivi, il rientro dai litorali è garantito con un numero maggiore di mezzi che aumentano il numero dei passeggeri trasportabili. Gli spostamenti notturni sono sicuri grazie alla linea N1 che seguendo lo stesso percorso dello shuttle permette una copertura h24 e 7 giorni su 7 della tratta più sfruttata dalla cittadinanza fin dalla sua istituzione. Ma a disposizione della cittadinanza ci sono anche i collegamenti con Ponte Gallo e quelli con i villaggi della periferia nord, ovvero le linee 32, 33, 33bis e 35 che sono utilissime per raggiungere le spiagge nel periodo estivo eliminando le difficoltà di parcheggio.