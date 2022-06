Messina: a Palazzo Zanca il Sindaco Basile incontra i componenti dell’OIV

20 Giugno 2022 15:22

Messina: Basile ha incontrato oggi a Palazzo Zanca i componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione

Il Sindaco Federico Basile ha incontrato oggi a Palazzo Zanca a Messina i componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), rispettivamente il presidente Angelo Maria Savazzi e i due componenti Olga Perito e Placido Leonardi. Nel corso della breve visita i rappresentanti dell’OIV hanno formulato al dott. Basile gli auguri per la Sua elezione a Sindaco della Città di Messina. Il Primo cittadino nel ringraziarli ha sottolineato l’importanza delle funzioni svolte dall’Organismo Indipendente di Valutazione “ho avuto modo di apprezzare precedentemente, nella qualità di Direttore Generale dell’ente, la massima disponibilità dei componenti l’OIV – ha detto il Sindaco Basile – la peculiare attività dell’organismo di verifica e di controllo delle attività connesse con la meritocrazia e l’assegnazione dei fondi previsti, rappresenta l’impegno al raggiungimento di obiettivi di miglioramento in termini di funzionalità performance degli uffici e dei funzionari pubblici, aspetti fondamentali – ha concluso Basile – per questa Amministrazione”.