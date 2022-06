Mercato auto usate: prezzi ancora in aumento

30 Giugno 2022 11:19

Il mercato delle auto usate non sta manifestando grandi segnali di miglioramento: l’intero settore appare ancora in difficoltà, con un trend dei prezzi che continua a salire da ormai due anni. Non va meglio tuttavia il segmento delle auto nuove: la crisi dei chip, iniziata nel 2020 ai tempi della pandemia, si fa ancora sentire e questo induce i consumatori verso il mercato dell’usato, che sta crescendo in termini di compravendite.

Quel che è certo, è che al giorno d’oggi acquistare un veicolo, di seconda mano o nuovo che sia, costa molto di più in confronto ad un paio di anni fa e non si intravedono ancora margini di miglioramento da tale punto di vista.

Auto usata o nuova? I consigli di Money.it

Sono ancora diversi gli italiani che si chiedono quale sia l’opzione più conveniente tra l’acquisto di un’auto usata oppure di un veicolo nuovo. Money.it ha di recente pubblicato una guida per orientarsi nella scelta e vale la pena leggerla, perché un errore che commettono ancora in molti è quello di fermarsi al prezzo di listino. È innegabile che una vettura di seconda mano sia più economica: nonostante i costi siano aumentati negli ultimi anni, rimane comunque meno dispendiosa. È importante tuttavia considerare anche quei costi da sostenere per il suo mantenimento: eventuali riparazioni, bollo, consumi di carburante, assicurazione e via dicendo. In tal caso, per un’auto nuova si spende mediamente di meno quindi sul lungo periodo tale opzione potrebbe rivelarsi la più vantaggiosa, anche in termini economici.

A ciò bisogna aggiungere anche la questione che riguarda le garanzie. Se infatti è vero che esistono delle tutele per il consumatore che acquista un’auto usata, è altrettanto vero che scegliere un veicolo nuovo significa correre meno rischi.

Auto usata o nuova? L’andamento dei prezzi nel 2022

Nel momento in cui ci si trova a scegliere se acquistare un’auto nuova oppure una vettura di seconda mano, non ci si può sicuramente esimere dal considerare il prezzo di listino da sostenere nell’immediato. Sembra infatti che ancora oggi sia questo a costituire l’ago della bilancia per i consumatori e spingerli verso il segmento dei veicoli usati. Nonostante questi costino decisamente più nel 2022 rispetto ad un paio di anni fa, infatti, rimangono i meno dispendiosi.

L’aumento dei prezzi che ha interessato il mercato delle auto usate infatti non ha risparmiato quello dei veicoli di nuova immatricolazione. Al giorno d’oggi per acquistare una vettura si spende parecchio e questo vale per qualsiasi tipologia di mezzo si scelga.

La questione delle tempistiche

A determinare l’andamento delle compravendite, oggi più che mai, sembra essere un altro fattore che è diventato ormai fondamentale. Parliamo dei tempi d’attesa, che nel caso dell’acquisto di una vettura nuova rischiano di dilatarsi oltre misura ed arrivare a superare anche i 12 mesi. Coloro che necessitano di un mezzo di trasporto dunque si vedono spesso costretti ad optare per un’auto di seconda mano, perché immediatamente disponibile. Questo è un dettaglio che non si può certo non considerare e che contribuisce a rallentare l’uscita dalla crisi del segmento automobilistico.