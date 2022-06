Melicucco: inaugurata l'”Oasi sicura”

8 Giugno 2022 15:02

Melicucco: l’area ludico-ricreativa, realizzata nel giardino della Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, è stata inaugurata nei giorni scorsi

Anche Melicucco adesso ha la sua “Oasi sicura”. L’area ludico-ricreativa, realizzata nel giardino della Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, è stata inaugurata nei giorni scorsi. All’iniziativa erano presenti il primo cittadino, Ing. Francesco Nicolaci, la sua vice, signora Amalia Napoli, e la dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Tigani. Dopo aver tagliato il nastro che ha ufficializzato l’apertura dello spazio dedicato ai più piccoli, la dirigente dell’Istituto comprensivo cittadino ha espresso grande soddisfazione per l’opera, nata da un progetto condiviso tra la scuola, che da sempre ha posto al centro della sua attività l’alunno e le sue esigenze, l’amministrazione comunale e le famiglie. «L’Oasi sicura – ha affermato la dirigente Tigani – è frutto di un lavoro sinergico, mirato a garantire ai piccoli allievi di trascorrere ore piacevoli in massima sicurezza in uno spazio aperto realizzato con recinzione antitrauma, erbetta sintetica e giochi a norma di legge». La Ds ha poi sottolineato come alla base della realizzazione delle opere ci sia una grande volontà. Proprio quest’ultima, infatti, ha permesso di avviare una proficua collaborazione tra i vari soggetti che, a diverso titolo, operano nel territorio, seppur con mezzi limitati. Ha infine ringraziato il dott. Francesco Minasi che ha donato alla scuola gli arredi dell’area, l’amministrazione comunale che ha materialmente supportato e fattivamente collaborato alla realizzazione dello spazio e, soprattutto, le tantissime famiglie che hanno voluto offrire il proprio contributo economico. Un ringraziamento infine è stato rivolto anche all’architetto, Domenico Zappia, docente dell’I.C. Melicucco, che ha predisposto e realizzato la progettazione tecnica.