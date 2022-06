Russia, la provocazione di Medvedev: “chi ha detto che l’Ucraina esisterà ancora fra 2 anni?”

15 Giugno 2022 11:25

Dmitri Medvedev lancia una provocazione attraverso il proprio canale Telegram: l’Ucraina potrebbe non esistere più fra due anni

Entro due anni l’Ucraina potrebbe scomparire dalle carte geografiche. È la provocazione lanciata da Dimitri Medvedev attraverso il proprio canale Telegram. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha lanciato una frecciata direttamente agli Stati Uniti in merito agli accordi del loro progetto “anti-Russia”. “Ho letto che l’Ucraina, con il sistema di affitti e prestiti, vuole ricevere Gnl dai suoi padroni d’oltremare con pagamento per la consegna in due anni, altrimenti il prossimo inverno si congelerà semplicemente. Solo una domanda. Chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà sulla carta geografica del mondo?“, ha dichiarato Medvedev.