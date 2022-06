Medvedev contro gli Occidentali: “bastardi e degenerati, li odio e voglio farli sparire”

7 Giugno 2022 11:27

Nuovo durissimo attacco dell’ex presidente e ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitri Medvedev contro Occidente e occidentali

Dmitri Medvedev, ex presidente e ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha nuovamente attaccato, in maniera durissima, l’Occidente e gli occidentali: “mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano“. L’ex capo dello Stato, senza mezze misure, offende nuovamente il mondo occidentale, sempre nel contesto della guerra in Ucraina. E negli ultimi giorni lo ha fatto più volte.