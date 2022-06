Russia, Medvedev punge l’Italia: “livello dei politici basso, Draghi non è Berlusconi”

23 Giugno 2022 11:40

Dmitri Medvedev critica il livello dei politici europei e punta il dito contro l’Italia: “Mario Draghi non è Silvio Berlusconi”

Dmitri Medvedev scocca un’altra frecciatina in materia di politica estera e l’Italia è fra i suoi bersagli. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, attraverso il suo canale Telegram, ha criticato il livello dei politici occidentali, a suo dire “caduto in basso“, una constatazione che Medvedev afferma di aver visto “con i miei stessi occhi negli ultimi 20 anni“. Il delfino di Putin, ex presidente della Russia, ha passato in rassegna una serie di nomi: “non c’è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher”.

Poi la stoccata a Italia e Germania, con tanto di attacco diretto al premier Mario Draghi e al cancelliere Olaf Scholz: “senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel“.