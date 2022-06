Mediaset prepara il ritorno di “Mai Dire Gol”: contatti con Gialappa’s e Mago Forest

30 Giugno 2022 16:26

Mediaset pensa al ritorno di “Mai Dire Gol”: primi contatti con la Gialappa’s e il Mago Forest. La storica trasmissione di Italia 1 potrebbe ritornare in primavera

Mediaset pensa al ritorno di “Mai Dire Gol“, la storica trasmissione condotta dalla Gialappa’s che ha lanciato tanti comici e personaggi televisivi di successo. Il format è andato in onda tra il 1990 e il 2001 prima di subire alcune variazioni. La notizia è stata confermata da Pier Silvio Berlusconi in persona nel corso della consueta presentazione dei palinsesti Mediaset: “il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive“.

Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto: “dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede“.