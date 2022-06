Berrettini, ritorno col botto! Il tennista azzurro vince la finale di Stoccarda contro Murray

12 Giugno 2022 18:09

Matteo Berrettini torna dall’infortunio e vince il torneo di Stoccarda: il tennista azzurro supera in finale Andy Murray in 3 set

Un ritorno col botto quello di Matteo Berrettini nel circuito ATP. Il tennista italiano, fuori per infortunio da diverse settimane, è tornato in campo all’inizio della stagione erbivora e si è subito portato a casa il primo titolo. Berrettini, numero 10 della classifica mondiale, ha bissato il successo del 2019 a Stoccarda trionfando nuovamente sull’erba tedesca. Il tennista romano conferma le sue doti sul green dopo il successo al Quuen’s nel 2019 e la finale persa a Wimbledon l’anno scorso contro Djokovic. Nel pomeriggio odierno Berrettini si è trovato di fronte un altro pluricampione Slam, sir Andy Murray, seppur lontano parente del 4° dei Fab 4 che per qualche stagione ha rivaleggiato con gli dei Federer, Nadal e Djokovic.

Lo scozzese, nonostante un’anca nuova e qualche problema fisico accusato nel match, si è dimostrato un osso duro, ma Berrettini si è imposto in 3 set vinti con il punteggio di 4-6 / 7-5 / 3-6. Le sensazioni su erba sono buone, nonostante sia appena rientrato: chissà che quest’anno Matteo non possa bissare la finale di Wimbledon 2021, magari con un finale differente questa volta…