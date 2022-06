Tennis, Berrettini king al Queen’s: l’azzurro batte Krajinovic, attenzione a Wimbledon!

19 Giugno 2022 16:16

Matteo Berrettini vince il torneo del Quuen’s del quale era campione in carica: l’azzurro batte il serbo Krajinovic in due set

Doppietta e bis. Dopo Stoccarda anche il Queen’s, torneo del quale resta campione in carica. Matteo Berrettini, rientrato da un infortunio per la stagione su erba, dimostra di essere particolarmente affine alla superficie verde e mette il mirino su Wimbledon dopo la finale persa l’anno scorso contro Novak Djokovic, non proprio l’ultimo arrivato. A proposito di stagione 2021, al Quuen’s l’azzurro aveva vinto il titolo e quest’oggi difendeva punti importanti. Seconda finale in due anni per il tennista romano che supera l’ostico serbo Filip Krajinovic in due set vinti con il punteggio di 5-7 / 4-6.

Primo set molto combattuto nel quale, a parte un break e controbreak fra il quinto e il sesto game, i tennisti mantengono il turno di servizio. L’azzurro riesce a strappare il turno di battuta all’avversario sul 5-6 e capitalizza 15-40 il primo set point utile. Nel secondo set Berrettini ruba il servizio a Krajinovic sul 2-3, poi difende con sicurezza i propri turno di battuta fino al 4-6 finale. Per Berrettini è la 9ª vittoria consecutiva, il 5° titolo su erba, il 7° torneo vinto in carriera. Le sensazioni in vista di Wimbledon sono più che positive: dopo Djokovic campione in carica, Berrettini è il primo tra i favoriti.